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Тег:
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Безпечна подорож потягом: головні правила та поради для пасажирів Укрзалізниці

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Безпечна подорож потягом: головні правила та поради для пасажирів Укрзалізниці

Безпечна подорож потягом: головні правила Укрзалізниці, купівля квитків без шахраїв, дії під час тривог та корисний чек-лист речей у дорогу.

Безпечна подорож потягом: все, що потрібно знати пасажирам Укрзалізниці

Поїзд залишається одним із найпопулярніших, найдоступніших і найстабільніших видів транспорту в Україні. Проте в сучасних реаліях під час кожної подорожі важливо пам’ятати про правила безпеки та особистий комфорт.

Безпечна подорож потягом: купівля квитків та захист від шахраїв

  • Тільки офіційні канали: Купуйте квитки через офіційний мобільний застосунок Укрзалізниці, на офіційному сайті Укрзалізниці або в залізничних касах.
  • Обережність із перекупниками: Уникайте придбання квитків з рук або на сумнівних сторонніх сайтах, адже так ви ризикуєте отримати підробку або переплатити.
  • Документи: Нагадуємо, що посадка на поїзд здійснюється за пред’явленням квитка (в електронному чи паперовому вигляді) та документа, що посвідчує особу (якщо цього вимагає тип рейсу чи категорія квитка). Ознайомитися з повними правилами перевезень можна на офіційному порталі Укрзалізниці.

Безпечна подорож потягом: дії під час повітряної тривоги

  • На вокзалах: Почувши сирену, негайно прямуйте до найближчого укриття (працівники вокзалу підкажуть дорогу). Вокзальні сховища забезпечені всім необхідним.
  • У поїзді: Поїзди продовжують рух під час тривоги, адже залізниця вважається одним із найзахищеніших транспортних коридорів. Проте у вагонах діють правила безпеки: намагайтеся не перебувати біля вікон під час небезпеки, слухайте інструкції провідника та начальника поїзда.
  • Особисті речі та багаж: Не залишайте цінні речі, документи та гаманці без нагляду. Завжди зачиняйте купе зсередини на ніч або під час виходу з вагону.

Безпечна подорож потягом: зв’язок із поїзною бригадою

  • Якщо у вас виникли конфліктні ситуації, проблеми з місцем, або комусь із пасажирів стало зле — негайно звертайтеся до провідника або начальника поїзда.
  • Усі вагони укомплектовані аптечками першої допомоги. За потреби працівники залізниці можуть викликати швидку допомогу на найближчу станцію. Актуальні контакти та гарячу лінію підтримки пасажирів можна знайти в розділі «Контакти» на сайті Укрзалізниці.

Безпечна подорож потягом: чек-лист корисних речей у дорогу

Щоб поїздка пройшла максимально комфортно, візьміть із собою:

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  • Павербанк та зарядні пристрої: Хоча більшість поїздів обладнано розетками або USB-портами, додаткове джерело живлення ніколи не буде зайвим.
  • Питну воду та перекус: Навіть якщо в поїзді працює вагон-ресторан або пропонують чай/каву, запас питної води першої необхідності завжди має бути під рукою.
  • Зручний одяг: У вагонах буває різна температура залежно від сезону та роботи системи кондиціювання/опалення, тому одягайтеся «шарами», щоб за потреби легко зняти чи одягти кофту.
  • Власні вологі серветки та антисептик.

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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