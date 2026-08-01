×

⚠️ БЕЗПЕКА ТА ІНФОРМАЦІЯ

Додаток «де Допомога» є виключно інформаційним ресурсом.

Ми лише публікуємо перевірені новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Ми не несемо відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
Радіо Нікополя Радіо Нікополя
Тег:
деДопомогаСєвєродонецьк

Грошова допомога до 50 000 грн на зубопротезування для мешканців однієї з громад – хто може отримати

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Грошова допомога до 50 000 грн на зубопротезування для мешканців однієї з громад – хто може отримати

Грошова допомога до 50 000 грн на зубопротезування видаватиметься мешканцям однієї з громад. Розповідаємо про це детальніше.

Ким надається грошова допомога

Допоомгу надає Сєвєродонецька міська військово-цивільна адміністрація.

«Запровадили новий вид допомоги для жителів Сіверськодонецької громади: компенсуємо до 50 000 грн на зубопротезування у 2026 році», – йдеться в повідомленні.

Як працює ця програма, хто має право на компенсацію.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ
РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Хто може отримати гроші

Компенсація передбачена для трьох категорій мешканців громади відповідно до медичних показань:

  • Особи з інвалідністю І або ІІ групи.
  • Особи віком від 60 років.
  • Діти з інвалідністю.

Яка сума відшкодування

Адміністрація компенсує фактичну вартість як за саме протезування, так і за підготовку (лікування) перед ним, але максимум 50 000 гривень.

Гроші виплачуються одноразово як відшкодування (спочатку ви протезуєте зуби за власні кошти, а потім подаєте чеки на повернення).

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ
РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Де можна лікувати зуби

Можна звернутися до будь-якої державної стоматології, приватної клініки чи лікаря-ФОП. Головна умова — у закладу має бути офіційна медична ліцензія.

Які послуги покриває допомога

Програма відшкодовує все, що необхідно для відновлення жувальної функції та мовлення:

Діагностику: огляд лікаря, рентген, комп’ютерну томографію (КТ/КПКТ).

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Підготовку: лікування карієсу, пульпіту, каналів, видалення розрушених зубів, встановлення пломб та знеболення.

Протезування: Виготовлення та встановлення металокерамічних, акрилових, нейлонових, бюгельних протезів чи вкладок, а також їх подальшу підгонку (корекцію).

За що гроші НЕ повернуть

  • За суто косметичні процедури.
  • За протези, в яких використовуються дорогоцінні метали (золото, платина, паладій).

Як отримати допомогу

Обов’язково зберігайте всі договори, плани лікування, акти виконаних робіт та фіскальні чеки, після чого звертайтеся до Сіверськодонецької МВА за компенсацією.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ
РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Деталі: https://sed-rada.gov.ua/…/pro-zatverdzhennya…

Телефон для консультацій: 0978471413.

Грошова допомога до 50 000 грн на зубопротезування для мешканців однієї з громад – хто може отримати

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Можливо, вам також буде цікаво: Які доплати до пенсії можна отримати у серпні 2026 року: повний перелік надбавок і виплат

Схожі публікації

× Зверніть увагу!

Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

ВСТАНОВИТИ

Copyright © 2009-2025
"де Допомога" - актуальна інформація про допомогу в Україні від благодійників та держави.
Звернутися за допомогою: zvernennya@mlsp.gov.ua
Написати в редакцію: nsn-news@ukr.net

Пошук
e-mail
Важливі
Новини
Lite
Отримати допомогу
Радіо