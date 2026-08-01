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Ми лише публікуємо перевірені новини про державну, міжнародну допомогу та допомогу від українських благодійників.

Відмова від відповідальності: Ми не несемо відповідальності за зміст програм допомоги та рішення організацій-донорів щодо надання виплат. Вся інформація надається з ознайомчою метою.
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Тег:
деДопомога

ОНОВЛЕНО: Грошова допомога для постраждалих від війни у трьох областях – хто і як може отримати

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Грошова допомога для постраждалих від війни у трьох областях – хто і як може отримати

Благодійним фондом видається грошова допомога для постраждалих від війни. Розповідаємо детальніше про актуальну пропозицію.

Увага!

У БФ “Посмішка ЮА” повідомили, що мають зміни, пов’язані з процесом надання цього виду допомоги, тому нижчевказана інформація вже не є дійсною.

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Після налагодження робочих процесів у цьому проєкті благодійний фонд розмістить оновлену інформацію на своєму сайті.

Ким видається грошова допомога

Допомогу видає БФ «Посмішка ЮА».

Програма грошової допомоги для населення, постраждалого внаслідок збройного конфлікту в Україні

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Програма має на меті надати фінансову підтримку для задоволення базових життєвих потреб людям, які постраждали від війни.

Програма уніфікованої грошової допомоги (UCT) для цивільного населення, постраждалого внаслідок збройного конфлікту в Україні, реалізується за підтримки Гуманітарного фонду для України та Норвезької ради у справах біженців (NRC).

У яких областях діє програма допомоги

Грошові виплати можуть отримати жителі наступних областей:

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Дніпропетровська область (Нікопольський та Синельниківський райони);

Донецька область (Краматорський район);

Харківська область (Харківський та Ізюмський райони).

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Хто може отримати допомогу

Отримати допомогу у рамках проєкту можуть:

  • Люди, які евакуювалися з прифронтових та небезпечних територій;
  • Люди чи домогосподарства чиє майно та/або здоров’я постраждало внаслідок обстрілів;
  • Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які довгий період знаходяться в евакуації;
  • Люди, які мають серйозні проблеми із засобами до існування.

В рамках програми використовується розподіл грошової допомоги за пріоритетами. Це підхід до надання виплат особам та домогосподарствам, який базується на частковому або повному закритті потреб жителів прифронтових територій.

Яка допомога передбачена у рамках програми

Пріоритети, які передбачені у цій програмі:

Екстрена підтримка у прифронтових зонах

Хто отримує: мешканці та родини, які продовжують проживати у безпосередній близькості до лінії бойових дій (у зоні 0–50 км).

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Сума допомоги: 10 800 грн на кожну людину в домогосподарстві (1 800 грн на людину протягом 6 місяців).

Допомога під час евакуації та переміщення

Хто отримує: люди, які залишили свої домівки та виїхали (евакуювалися) з прифронтових або тимчасово небезпечних регіонів.

Сума допомоги: Одноразова виплата у розмірі 12 300 грн на людину (4 100 грн на особу протягом 3 місяців).

Термінове реагування на наслідки обстрілів

Хто отримує: громадяни, які безпосередньо постраждали від обстрілів (зазнали поранень або втратили майно чи житло).

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Сума допомоги: екстрена виплата у розмірі 12 300 грн на людину (4 100 грн на особу протягом 3 місяців).

Системна підтримка родин у тривалому переміщенні

Хто отримує: родини та люди зі статусом ВПО, які через тривалу евакуацію потребують додаткової соціально-економічної підтримки.

Сума допомоги: 

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  • 2 000 грн на дорослого на місяць
  • 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю на місяць;

Важливо: якщо ви отримуєте державну виплату допомоги для ВПО, то вже не зможете претендувати на виплату в межах цієї програми.

Як отримати допомогу

Усі нарахування здійснюються виключно у безготівковій формі на ваш рахунок (IBAN). Ми гарантуємо повну конфіденційність персональних даних: вони надійно захищені й за жодних обставин не передаються третім особам.

Для зарахування коштів потрібен виключно номер вашого банківського рахунку (IBAN). Співробітники фонду ніколи й за жодних обставин не запитують PIN-код картки, CVV-код (три цифри на звороті) чи одноразові паролі з SMS. Будьте пильними!

Гаряча лінія БФ “Посмішка ЮА”

+380 50 460 22 40 (Пн–Пт, 9:00–17:00)

Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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Щоб отримувати сповіщення про надання допомоги, завантажте мобільний додаток "Де Допомога"

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