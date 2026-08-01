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Тег:
деДопомога

Нові правила забезпечення житлом для ВПО: що змінилося з 1 серпня 2026 року

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Журналіст
Нові правила забезпечення житлом для ВПО: що змінилося з 1 серпня 2026 року

Нові правила забезпечення житлом для ВПО: в Україні набули чинності оновлені правила та рішення щодо соціальної й житлової підтримки. Розповідаємо про це детальніше.

Хто надав інформацію

Інформацію надала Громадська організація «ВПО Україна»

Нові правила забезпечення житлом для ВПО

В Україні набули чинності оновлені правила та рішення щодо соціальної й житлової підтримки внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Головні зміни стосуються умов отримання житлових ваучерів, адже державні критерії стали більш суворими, а фокус уваги змістився не лише на поточний майновий стан, а й на фінансову історію громадян.

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Нові правила забезпечення житлом для ВПО: кому більше не призначатимуть допомогу

Тепер під час розгляду заяв ретельно аналізуватимуться дії заявників після 24 лютого 2022 року. Отримати житлові ваучери не зможуть:

  • Ті, хто після 24 лютого 2022 року продав або подарував власне житло.
  • Особи, які зареєструвалися на окупованих територіях уже після їх захоплення.
  • Громадяни, які вже скористалися іншими державними житловими програмами.

Нові правила забезпечення житлом для ВПО: ваучери та іпотека

  • Порядок оформлення: Житловий ваучер можна успішно використати як перший внесок за пільговою іпотекою «єОселя».
  • Строге обмеження: Зворотний порядок заборонений — спочатку оформити пільгову іпотеку, а вже потім подавати заяву на ваучер не можна.

Якщо раніше право на допомогу визначалося переважно на основі майна, яким людина володіє на момент звернення, то тепер держава комплексно перевіряє всю майнову історію та попередню участь у житлових програмах.

Нові правила забезпечення житлом для ВПО: корисні посилання

Детальну інформацію про нововведення та чинні процедури можна знайти за офіційними посиланнями:

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Зверніть увагу! Існує мобільний додаток “де Допомога“.

“де Допомога” – це додаток, який дозволяє користувачам отримувати актуальну інформацію про допомогу від благодійників та держави.

  • Грошові виплати;
  • Продуктові набори;
  • Одяг від благодійників;
  • предмети побуту від фондів;
  • тощо.

Встановивши додаток, ви отримуватимете свіжі дані про це.

Завантажити додаток можна за цим посиланням: Де допомога – гроші, їжа, одяг

Також пропонуємо підписатися на Телеграм-канал ДеДопомога, аби дізнаватися про різні види допомоги українцям.

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