3 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 3 серпня 2026 року. Всесвітній день кавуна. Православні вшановують пам’ять святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Залишилося 150 днів до Нового року. Це понеділок, і на цей день припадає 1622-й день повномасштабної війни в Україні .

3 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

3 серпня – яке сьогодні церковне свято

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3 серпня православні згадують преподобних Ісаакія Сповідника, Далмата і Фавста, які жили в IV-V століттях і були ігуменами Далматського монастиря.

Ісаакій жив за часів правління імператора Валента. Той підтримував аріанство – єресь, яка відкидала рівність природи Бога Отця і Бога Сина. Імператор закривав православні храми і влаштовував гоніння на християн. Щоб зупинити це, Ісаакій прийшов у Константинополь до імператора і попросив відкрити храми – “…і Господь дарує тобі перемогу”. Але ченця закрили у в’язниці.

Незабаром слова Ісаакія збулися: вестготи розбили римську армію, а сам імператор загинув. Його наступник Феодосій звільнив Ісаакія і відновив права православних.

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Преподобний Далмат був воїном при дворі Феодосія, але потім прийняв чернецтво разом із сином Фавстом. Разом вони оселилися в обителі Ісаакія. Через якийсь час Далмат став її ігуменом, тому монастир назвали на його честь – Далматським. Фавст, син Далмата, прославився аскетизмом і подвигами, а після смерті батька став на чолі монастиря.

3 серпня у світі

Всесвітній день кавуна

3 серпня шанувальники солодкої та соковитої ягоди святкують Всесвітнього дня кавуна. Дата є невипадковою, адже саме у цей період спостерігається пік збирання врожаю ягоди.

День поширення інформації про синдром гвоздики

День поширення інформації про синдром гвоздики відзначається щорічно 3 серпня. Цей день присвячений підвищенню обізнаності, підтримці та збору коштів для лікування синдрому гвоздики – рідкісного вродженого захворювання, на яке страждає менше 200 людей у всьому світі.

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Іменини 3 серпня

Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола

Талісманом для народжених 3 серпня є аквамарин. Цей камінь може давати чи посилювати здібності до ясновидіння, захищає від обману людьми та демонами. Але водночас мінерал вимагає чесності і від самого господаря: свій прозоро-блакитний колір аквамарин втрачає на руці у брехуна та порочної людини.

Традиції, заборони, прикмети 3 серпня

До преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста звертаються з молитвами про Божу милість і заступництво.

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У народі день називають Ісаакій-малинник – у цей час ще заготовляють пізні сорти малини. Вважається, що зварене цього дня варення має особливу силу і рятує від застуд, полегшує біль у шлунку та суглобах. Ягоди та листя малини також сушать – взимку з них готують чаї та відвари.

Згідно з народними повір’ями, 3 серпня вважається вдалим днем, щоб почати будь-яку справу – вона принесе хороші плоди. Сприятливо вирушати в дорогу або відвідати близьких. Тим, хто трудиться на городі, прикмети обіцяють багатий урожай наступного року.

У деяких регіонах було заведено в цей день запускати кішок в хату, щоб вони зловили всіх мишей.

У водоймах вже не купалися, тому що вода була недостатньо прогріта, та й боялися, як би водяний не затягнув.

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Селяни сіяли жито, збирали яблука в садах. З яблук варили компоти, ставили домашнє вино і квас. Наші предки ладнали засіки, готували в коморах місця для зерна. Засіки провітрювали, просушували і вичищали, міняли в них гнилі дошки, перестилали підлогу. У цей день намагалися працювати мовчки.

За повір’ям, літо має закінчитися сьогодні після обіду. Наші пращури примітили: яке третє число серпня, такий і жовтень. А якщо цей день буде вітряним, то зима буде достатньо холодною.

Ще прикмети 3 серпня:

якщо ніч холодна, то зима буде морозною і досить ранньою;

йде гроза — варто чекати на сиру осінь;

голосно кричить сорока — буде тепла зима;

велика кількість жолудів вказує на вдалий наступний рік;

павуки припинили плести павутину — скоро задощить;

на мурашниках великі купи — зима буде холодною;

сильна роса вказує на поганий урожай льону.

Що не можна робити 3 серпня:

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Згідно з повір’ями, не можна цього дня багато говорити. Краще проводити час в молитві.

Не можна сваритися і лаятися.

Заборонено пити алкоголь.

3 серпня в історії

Визначні події

1492 — Христофор Колумб вирушив з порту Палос-де-ла-Фронтера (Андалузія) у складі трьох кораблів «Санта-Марія», «Пінта» і «Нінья» у перше плавання для відкриття західного шляху в Індію.

1775 — (за іншими даними 14 серпня) Катерина II видала імператорський маніфест, який офіційно ліквідував запорізьке козацтво.

1778 — відкрився «La Scala», італійський оперний театр у Мілані, один із центрів світової оперної культури. Ім’я одержав від церкви, що знаходилася на цьому місці, Санта-Марія делла Скала.

1795 — заснована Паризька консерваторія.

1882 — Конгрес США заборонив в’їзд до країни сновидам, злочинцям та божевільним, а також на 10 років заборонив імміграцію китайців.

1922 — радіо Нью-Йорка застосувало перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей.

1929 — у Ростові-на-Дону почала працювати перша в СРСР автоматична телефонна станція на 6 000 номерів, яка була збудована за підтримки шведської фірми «Ericsson».

1949 — набрав чинності Статут Ради Європи.

1952 — у Гельсінкі пройшла церемонія урочистого відкриття XV Олімпійських ігор, в яких вперше взяли участь спортсмени з СРСР.

1988 — достроково з радянської в’язниці звільнений німець Матіас Руст, який приземлив свій літак на Красній площі Москви.

1990 — Верховна Рада УРСР ухвалила закон про економічну незалежність Української РСР.

1992 — стрибун із жердиною Сергій Бубка у Падуї установив світовий рекорд, стрибнувши на 6 м 12 см.

1993 — 4-річна американка Сідні Діттман стала наймолодшим власником патенту (її винахід називався «Допомога для хапання круглої дверної ручки»).

2000 — Верховний суд Чилі виніс постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета.

Народилися 3 серпня

1819 — Григорій Ґалаґан, український громадський діяч.

1833 — Омелян Огоновський, український учений-філолог і громадський діяч, багаторічний голова «Просвіти».

1872 — Олексій Борисяк, український геолог і палеонтолог. Онук професора Харківського університету Н. Д. Борисяка.

1880 — Марія Кузнєцова, оперна співачка (ліричне сопрано). Дочка українського художника Миколи Кузнєцова, племінниця видатного українського біолога Іллі Мечникова.

1925 — Володимир Верменич, український композитор, хоровий диригент.

1938 — Олег Мінько, український художник і викладач, вважається одним із найкращих сучасних художників України.

1963 — Джеймс Гетфілд, американський гітарист і співак, учасник гурту «Metallica».

1990 — Віталій Грицаєнко, офіцер Національної гвардії України, Герой України.

Померли 3 серпня

1721 — Грінлінг Гіббонс, англійський скульптор і різьбяр, вважається одним з найбільш видатних англійських різьбярів-декораторів.

1855 — Ернст Єдлічка, українсько-німецький піаніст. Син українського композитора Алоїза Єдлічки

1924 — Джозеф Конрад, один із найвидатніших англійський прозаїків польського походження, уродженець України.

1947 — Осип Безпалько, майор УПА, командир ВО-3 «Лисоня».

1987 — Іван Миколайчук, український кіноактор, кінорежисер, сценарист.

2004 — Анрі Картьє-Брессон, французький фотограф, класик світової фотографії.

2009 — Сергій Кузьмінський, український музикант, діджей, вокаліст рок-гурту «Брати Гадюкіни».

2021 — Віталій Шишов, громадський діяч Білорусі та України.

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