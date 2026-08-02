2 серпня – яке сьогодні свято, прикмети і традиції, пам’ятні дати, іменини

Сьогодні 2 серпня 2026 року. В Україні День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь. День Повітряних Сил Збройних Сил України. Міжнародний день голокосту ромів. Міжнародний день прощення. День сестер. Православні вшановують перенесення мощів святого першомученика Стефана. Язичники відзначають День Перуна Залишився 151 день до Нового року. Це неділя, і на цей день припадає 1621-й день повномасштабної війни в Україні .

2 серпня – яке сьогодні свято, які існують прикмети і традиції цього дня, у кого іменини, які пам’ятні дати, пов’язані з цим днем.

2 серпня – яке сьогодні церковне свято

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2 серпня в церковному календарі – день перенесення мощів святого першомученика Стефана. Перенесення мощів святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

2 серпня в Україні

День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

З 2017 року 2 серпня Україна вшановує пам’ять офіцерів та солдатів десантних військ різних часів і поколінь, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів.

День Повітряних Сил Збройних Сил України

День Повітряних Сил Збройних Сил України відзначається щороку у першу неділю серпня — у 2026 році це свято припадає на 2 серпня. Воно встановлене згідно з Указом Президента України від 27 червня 2007 року

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2 серпня у світі

Міжнародний день голокосту ромів

Для ромської спільноти всього світу сьогодні скорботна дата. 1944 року ніч на 3 серпня для останньої 3-тисячної групи полонених циган у таборі смерті Auschwitz-Birkenau стала страшною трагедією. Нацисти влаштували так звану «Циганську ніч», фізично знищивши велику кількість людей ромської національності. У Другу світову війну до цього табору було доправлено 23 тис. представників циганської національності, з них понад 20 тис. осіб загинуло.

Міжнародний день прощення

У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення. Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.

День сестер

У першу неділю серпня вирішено святкувати день сестер. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.

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День народження поштової скриньки

Щороку 2 серпня весь світ відзначає День народження поштової скриньки. Для святкування цієї події було встановлено дату появи на вулицях Лондона перших скриньок для листів. Це відбулося 2 серпня 1858 року..

Міжнародний день поні

Міжнародний день поні відзначається щороку 2 серпня — свято для шанувальників My Little Pony і не тільки.

Іменини 2 серпня

Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

Талісманом людини, народженої 2 серпня, є альмандин. Один з різновидів граната, має зв’язок з вогняною стихією. Альмандин рекомендовано носити тим, хто хоче привернути увагу протилежної статі.

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Традиції, заборони, прикмети 2 серпня

Первомученик Стефан – уособлення стійкості віри. До святого звертаються з молитвами про прощення гріхів, зцілення душі, просять про захист і сили, щоб боротися з життєвими обставинами. Також святого вважають покровителем тварин, особливо коней.

У народі день прозвали Степан Сіновал. За народним звичаєм цього дня потрібно збирати лікарські трави – м’яту, ромашку, пижмо, конюшину, божі сльози. З них потім плетуть так званий “Степанів вінок”, який потрібно зберігати в домі протягом року. На травах із цього вінка готують цілющий чай – вважається, що він допомагає одужати тому, хто захворіє.

Віддавна 2 серпня відмічається слов’янське свято – День Перуна.

Язичники вважали Перуна всемогутнім володарем неба, якому належали грім та блискавка. Перун – син повелителя всіх богів Білобога, головний бог пантеону, покровитель війська та землеробів.

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Люди вважали, що грім під час грози означав, що по небу промчали крилаті золоті коні, везучи Перуна у золотій колісниці. А блискавка спалахує від вогненних стріл, якими він розганяв нечисту силу.

Воїни у своїх молитвах зверталися до сина Білобога з надією отримати допомогу в битвах з ворогами. Селяни намагалися до цього дня заготовити сіно на зиму, зібрати весь врожай та підготувати поля для посіву озимих культур.

Вважали, що вода у водоймах стає цілющою, здатною виганяти навроки та всі хвороби. Тому люди починали святкування з обливання водою, стоячи на землі босоніж. Також в цей день останній раз купалися, бо після свята вода у річках ставала дуже холодною та у ній можна було зустріти всяку нечисть.

Воїни приносили повелителю грому дари, які після перемоги у ритуальному двобої Перуна над Велесом спалювали, а над багаттям посвячували зброю. Також влаштовували змагання та розваги, а юнаки проходили випробування задля посвячення у воїни.

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Українці й сьогодні підтримують обряди предків. У цей день на острові Хортиця проводять молитви біля Перунових дубів, влаштовують змагання, показові двобої, співають обрядові пісні.

В цей день встановлюється помірне тепло. Світловий день іде на спад, а ночі – на збільшення. Якщо у цей день буває глухий грім – до тихого дощу, грім гучний – до зливи, грім безперервний – буде град; грім гримить довго і не різко – до негоди, якщо ж уривчасто і не тривало – буде ясно.

Ще прикмети 2 серпня:

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павук сплів невелику павутину — буде сильний вітер;

сонячна погода — до теплого вересня;

дощить — такою буде погода цілий місяць;

вранці сухо — наступні 6 тижнів буде посуха.

Що не можна робити 2 серпня:

Не можна ображати тварин.

Заборонено давати в борг продукти.

Не слід лаятися і лихословити.

2 серпня в історії

Визначні події

216 до н. е. — у битві під Каннами карфагенський полководець Ганнібал розгромив 80-тисячне римське військо і завдав найважчої поразки Риму за всю історію його існування.

47 до н. е. — біля м. Зели Гай Юлій Цезар «прийшов, побачив, переміг» («лат. Veni, vidi, vici») царя Боспорського царства Фарнака ІІ.

1377 — через масове сп’яніння московське військо було розбите татарським царевичем Арапшою.

1727 — російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії. Ліквідація малоросійської колегії та відновлення посади гетьмана були поступками козацтву, послуги якого, у війні з Османською імперією, знову знадобилися Російській імперії, проте, «виборність» перетворена на фікцію, адже у наказі зазначалося, що гетьманом повинен бути обраний Данило Апостол

1791 — у Відні Жан-П’єр Бланшар провів перші успішні випробування парашута: з повітряної кулі він скинув домашніх тварин.

1887 — Ровелл Ходж запатентував колючий дріт.

1918 — Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.

1933 — став до ладу Біломорсько-Балтійський канал (першопочаткова назва — «Біломорсько-Балтійський канал імені Сталіна», відоміший за скороченням «Біломорканал»). Збудований у рекордно короткий термін, за 1 рік і 9 місяців, руками в’язнів ГУЛАГу. За різними даними, під час будівництва померло до 200 тисяч робітників.

1939 — Альберт Ейнштейн надіслав президенту США Франкліну Рузвельту листа, в якому поінформував про роботу нацистських фізиків із створення атомної зброї та закликав розпочати в США дослідну програму.

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР (до її складу увійшла більша частина щойно приєднаної до СРСР Бессарабії)

1940 — Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Румунського королівства перейшли до СРСР, до складу УРСР.

1943 — відбулося повстання і втеча ув’язнених у концентраційному таборі «Треблінка». Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору.

1990 — о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.

1990 — У Дніпропетровській області розпочалися Дні козацької слави, присвячені 500 річчю українського козацтва.

1999 — збройні загони на чолі з Шамілем Басаєвим і Хаттабом перейшли на територію Дагестану; початок другої чеченської війни.

2024 — російський підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» був уражений українськими ракетами в порту Севастополя, після чого затонув.

Народилися 2 серпня

1834 — Фредерік Бартольді, французький скульптор XIX століття. Автор скульптури «Свободи» в гавані міста Нью-Йорк.

1835 — Еліша Грей, американський винахідник, що спізнився запатентувати телефон (його на декілька годин випередив Александер Грем Белл)

1888 — Кость Буревій, український поет, драматург, публіцист, есер, член Центральної Ради (розстріляний комуністами 15 грудня 1934 року)

1924 — Олександр Хмельницький, український живописець.

1982 — Олександр Бобкін, український хокеїст і тренер.

1993 — Сергій Нігоян, учасник і один із бійців 3-ї сотні Самооборони Майдану, вбитий під час протистояння на вулиці Грушевського в Києві.

Померли 2 серпня

1079 — Роман Святославич, Тмутороканський князь.

1871 — Микола Закревський український історик, письменник.

1919 — Дмитро Вітовський, український політик, військовик і літератор, сотник Легіону Українських Січових Стрільців, полковник, начальний командант УГА, Державний секретар військових справ ЗУНР

1961 — Олександр Білецький, український літературознавець. Батько Андрія і Платона Білецьких.

1994 — Люсіль Спенн, американська співачка.

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