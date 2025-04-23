Рецепт дня: «Картопляний рулет із фаршем»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Картопляний рулет із фаршем». Рулет чудово поєднує в собі гарнір і м’ясо. Для приготування потрібні прості і доступні продукти і трохи часу, який в основному йде на запікання страви у духовці.

Фарш у рулеті можна замінити шинкою, салямі або в’яленим м’ясом, або приготувати вегетаріанську версію з грибами, шпинатом або кабачками.