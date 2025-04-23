Рецепт дня: «Картопляний рулет із фаршем»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Картопляний рулет із фаршем». Рулет чудово поєднує в собі гарнір і м’ясо. Для приготування потрібні прості і доступні продукти і трохи часу, який в основному йде на запікання страви у духовці.
Фарш у рулеті можна замінити шинкою, салямі або в’яленим м’ясом, або приготувати вегетаріанську версію з грибами, шпинатом або кабачками.
«Картопляний рулет із фаршем» – рецепт приготування
Інгредієнти
- Картопля – 3 шт.
- Яйця курячі – 2 шт.
- Борошно пшеничне – 3 ст.л.
- Сметана – 2 ст.л.
- Фарш – 400 г
- Цибуля ріпчаста – 1 шт.
- Паприка – 0,5 ч.л.
- Перець чорний мелений
- Сіль
- Олія
Спосіб приготування
1. Цибулю очистьте, помийте і натріть на дрібну тертку.
2. Додайте до фаршу цибулю, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
3. Картоплю помийте, очистіть, натріть на дрібну тертку.
4. Додайте яйця, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.
5. Викладіть картопляну масу рівним шаром на деко, застелене пергаментом і змащене злегка олією.
6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.
7. Готову масу швидко, за допомогою пергаментного паперу, загорніть у рулет і дайте злегка охолонути.
8. Потім розгорніть і розподіліть зверху фарш, потім згорніть знову в рулет без паперу.
9. Перекладіть на деко, застелене пергаментом, накрийте фольгою.
10. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.
11. Потім зніміть фольгу і запікайте ще п’ять хвилин до золотистого кольору.
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