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Рецепт дня: «Картопляний рулет із фаршем»

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Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Рецепт дня: «Картопляний рулет із фаршем»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Картопляний рулет із фаршем». Рулет чудово поєднує в собі гарнір і м’ясо. Для приготування потрібні прості і доступні продукти і трохи часу, який в основному йде на запікання страви у духовці.

Фарш у рулеті можна замінити шинкою, салямі або в’яленим м’ясом, або приготувати вегетаріанську версію з грибами, шпинатом або кабачками.

«Картопляний рулет із фаршем» – рецепт приготування

Інгредієнти

  • Картопля – 3 шт.
  • Яйця курячі – 2 шт.
  • Борошно пшеничне – 3 ст.л.
  • Сметана – 2 ст.л.
  • Фарш  – 400 г
  • Цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • Паприка – 0,5 ч.л.
  • Перець чорний мелений
  • Сіль
  • Олія

Рецепт дня: «Картопляний рулет із фаршем»

Спосіб приготування

1. Цибулю очистьте, помийте і натріть на дрібну тертку.

2. Додайте до фаршу цибулю, паприку, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

3. Картоплю помийте, очистіть, натріть на дрібну тертку.

4. Додайте яйця, сметану, борошно, чорний мелений перець, сіль і перемішайте.

5. Викладіть картопляну масу рівним шаром на деко, застелене пергаментом і змащене злегка олією.

6. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.

7. Готову масу швидко, за допомогою пергаментного паперу, загорніть у рулет і дайте злегка охолонути.

8. Потім розгорніть і розподіліть зверху фарш, потім згорніть знову в рулет без паперу.

9. Перекладіть на деко, застелене пергаментом, накрийте фольгою.

10. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 30-35 хвилин.

11. Потім зніміть фольгу і запікайте ще п’ять хвилин до золотистого кольору.

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