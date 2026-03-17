Рецепт дня: «Салат з куркою та ананасом»

Це популярна, святкова та проста у приготуванні страва, що поєднує ніжне куряче м’ясо (відварене або копчене), солодкі консервовані ананаси та майонез (абовершковий соус). Салат чудово пасує до м’ясних страв і гарячих закусок.

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Салат з куркою та ананасом»

«Салат з куркою та ананасом» – рецепт приготування

Інгредієнти

Філе куряче варене – 400 г

Ананас консервований – 350 г

Яйце варене – 4 шт.

Кукурудза консервована – 250 г

Сир твердий – 120 г

Сіль – за смаком

Майонез для заправки

Спосіб приготування

1. Відваріть куряче філе до готовності, дайте йому охолонути. Потім наріжте невеликими кубиками.

2. Злийте рідину з консервованих ананасів. Якщо шматочки фрукта занадто великі, розріжте їх на менші, щоб вони краще поєднувалися з іншими компонентами салату.

3. Зваріть яйця (приблизно 8–10 хвилин). Охолодіть їх у холодній воді, очистьте від шкаралупи та наріжте кубиками.

4. Злийте рідину з банки консервованої кукурудзи та додайте її до підготовлених інгредієнтів.

5. Натріть твердий сир на дрібній чи середній тертці. Його ніжний смак доповнить загальну текстуру та зробить салат ще смачнішим.

6. Змішайте всі інгредієнти у великій салатниці чи викладіть шарами. Посоліть за власним смаком.

7. Додайте майонез і ретельно перемішайте. Враховуйте, що ананас додає салату солодкуватого відтінку, тому кількість майонезу варто регулювати на свій смак.

8. Перед подаванням можете прикрасити салат свіжою зеленню чи додатковими шматочками ананасів.

Смачного!

Рецептом поділилися на сторінці foodblog_kristi,

