Рецепт дня: «Суп мінестроне» – смачний та корисний

Мінестроне – одна з найбільш поширених в Італії страв. Основними інгредієнтами є бобові, цибуля, часник, морква, броколі.

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Суп мінестроне». Це страва італійської кухні із сезонних овочів, іноді з додаванням макаронів або рису.

«Суп мінестроне» – рецепт приготування

Інгредієнти

Оливкова олія – 3 ст.л.

Вершкове масло – 40 г

Цибуля – 2 великі штуки

Цибуля порец – 1 шт

Картопля – 250 г

Селера – 3 бруски

Савойська капуста – 150 г

Бульйон м’ясний (яловичий або овочевий) – 2 л.

Італійські нарізані помідорри – банка 400 г

Три бруски селери, дрібно нарізані

150 г савойської капусти

Два літри яловичого або овочевого бульйону

Банка італійських помідорів – 400 г

Сіль і свіжомелений чорний перець

Дві столові ложки песто із зеленого базиліка.

Спосіб приготування

1. Овочі порізати

2. Обсмажити цибулю, цибулю-порей та картоплю у великій сковороді з олією.

3. Варити їх протягом п’яти хвилин, поки вони не почнуть розм’якшуватися, періодично помішуючи. Додати селеру і варити ще кілька хвилин.

4. У міру розм’якшення овочів підготувати капусту, помивши її і розрізавши навпіл. Відкласти половину капусти, видалити центральне стебло, а решту нарізати четвертинками.

5. Нарізати листя поперек клиноподібної форми на короткі шматочки.

6. Додати бульйон і одну банку помідорів в сковороду разом з капустою. Додати мелений чорний перець і трохи солі.

7. Довести все до кипіння і варити на повільному вогні близько півгодини.

8. Додати песто в останні п’ять хвилин приготування, потім перевірити приправи, щоб переконатися, що все збалансовано. Відрегулювати за потреби.

9. Подавати суп відразу з хрустким хлібом.

Смачного!

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