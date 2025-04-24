Рецепт дня: «Суп мінестроне» – смачний та корисний

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Суп мінестроне». Це страва італійської кухні із сезонних овочів, іноді з додаванням макаронів або рису.
Мінестроне – одна з найбільш поширених в Італії страв. Основними інгредієнтами є бобові, цибуля, часник, морква, броколі.
«Суп мінестроне» – рецепт приготування
Інгредієнти
- Оливкова олія – 3 ст.л.
- Вершкове масло – 40 г
- Цибуля – 2 великі штуки
- Цибуля порец – 1 шт
- Картопля – 250 г
- Селера – 3 бруски
- Савойська капуста – 150 г
- Бульйон м’ясний (яловичий або овочевий) – 2 л.
- Італійські нарізані помідорри – банка 400 г
- Три бруски селери, дрібно нарізані
- 150 г савойської капусти
- Два літри яловичого або овочевого бульйону
- Банка італійських помідорів – 400 г
- Сіль і свіжомелений чорний перець
- Дві столові ложки песто із зеленого базиліка.
Спосіб приготування
1. Овочі порізати
2. Обсмажити цибулю, цибулю-порей та картоплю у великій сковороді з олією.
3. Варити їх протягом п’яти хвилин, поки вони не почнуть розм’якшуватися, періодично помішуючи. Додати селеру і варити ще кілька хвилин.
4. У міру розм’якшення овочів підготувати капусту, помивши її і розрізавши навпіл. Відкласти половину капусти, видалити центральне стебло, а решту нарізати четвертинками.
5. Нарізати листя поперек клиноподібної форми на короткі шматочки.
6. Додати бульйон і одну банку помідорів в сковороду разом з капустою. Додати мелений чорний перець і трохи солі.
7. Довести все до кипіння і варити на повільному вогні близько півгодини.
8. Додати песто в останні п’ять хвилин приготування, потім перевірити приправи, щоб переконатися, що все збалансовано. Відрегулювати за потреби.
9. Подавати суп відразу з хрустким хлібом.
Смачного!
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