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Рецепт дня: «Суп мінестроне» – смачний та корисний

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Журналіст
nikopol.net@ukr.net
Рецепт дня: «Суп мінестроне» – смачний та корисний

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вашій увазі страву «Суп мінестроне». Це страва італійської кухні із сезонних овочів, іноді з додаванням макаронів або рису.

Мінестроне – одна з найбільш поширених в Італії страв. Основними інгредієнтами є бобові, цибуля, часник, морква, броколі.

 «Суп мінестроне» – рецепт приготування

Інгредієнти

  • Оливкова олія – 3 ст.л.
  • Вершкове масло – 40 г
  • Цибуля – 2 великі штуки
  • Цибуля порец – 1 шт
  • Картопля – 250 г
  • Селера – 3 бруски
  • Савойська капуста – 150 г
  • Бульйон м’ясний (яловичий або овочевий) – 2 л.
  • Італійські нарізані помідорри – банка 400 г
  • Три бруски селери, дрібно нарізані
  • 150 г савойської капусти
  • Два літри яловичого або овочевого бульйону
  • Банка італійських помідорів – 400 г
  • Сіль і свіжомелений чорний перець
  • Дві столові ложки песто із зеленого базиліка.

Рецепт дня: «Суп мінестроне» - смачний та корисний

Спосіб приготування

1. Овочі порізати

2. Обсмажити цибулю, цибулю-порей та картоплю у великій сковороді з олією.

3. Варити їх протягом п’яти хвилин, поки вони не почнуть розм’якшуватися, періодично помішуючи. Додати селеру і варити ще кілька хвилин.

4. У міру розм’якшення овочів підготувати капусту, помивши її і розрізавши навпіл. Відкласти половину капусти, видалити центральне стебло, а решту нарізати четвертинками.

5. Нарізати листя поперек клиноподібної форми на короткі шматочки.

6. Додати бульйон і одну банку помідорів в сковороду разом з капустою. Додати мелений чорний перець і трохи солі.

7. Довести все до кипіння і варити на повільному вогні близько півгодини.

8. Додати песто в останні п’ять хвилин приготування, потім перевірити приправи, щоб переконатися, що все збалансовано. Відрегулювати за потреби.

9. Подавати суп відразу з хрустким хлібом.

Смачного!

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