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Рецепт дня: «Уха класична»

Автор -
Журналіст
nikopol.net@ukr.net
уха класична

В нашій традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо страву “Уха класична”. Уха – насичений рибний суп з прозорим бульйоном. Готується вона зазвичай на відкритому вогні, але також може бути приготована на кухонній плиті.

Це популярний в Україні вид юшки, основним інгредієнтом якого є риба. Юшка з риби є дуже цінною стравою для тих, хто любить ароматну й поживну їжу.

«Уха класична» – рецепт приготування

Інгредієнти:

  • вода – 2,5-3 л.
  • короп (може бути будь-яка риба) – 1 кг
  • картопля – 700 г
  • морква – 200 г
  • цибуля – 1 шт. (велика)
  • корінь петрушки – 70 г
  • лавровий лист – 2-3 шт.
  • сіль, перець (мелений і горошком)
  • горілка – 1 ст. л.
  • зелень до смаку

Рецепт дня: «Уха класична»

Спосіб приготування

1. Рибу почистити, добре промити. Відрізати голову і хвіст і кинути в киплячу воду (з голови обов’язково вийняти зябра, інакше юшка буде гірчити), варити 30 хв. на малому вогні, після чого витягнути з каструлі.

2. Корінь петрушки і цибулю почистити, зробити глибокі надрізи навхрест.

3. Картоплю почистити, нарізати кубиками.

4. Моркву почистити, нарізати соломкою.

5. Цибулю і корінь петрушки покласти в киплячий бульйон.

6. Додати нарізану картоплю.

7. Слідом за картоплею додати моркву, довести до кипіння, посолити і кинути перець горошком. Варити 10-15 хв.

8. Тим часом рибу нарізати на порційні шматки.Додати в каструлю. Відразу кинути лавровий листок. Швидко довести до кипіння і варити 10 хв. на малому вогні.

9. Потім додати 1 ст. л. горілки.

10. Відставити з вогню, накрити кришкою і дати настоятися 30 хв. Після чого вийняти цибулю і корінь петрушки. Уха з карпа готова.

11. При подачі юшку поперчити (бажано свіжомеленим перцем), посипати зеленню за смаком.

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