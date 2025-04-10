Рецепт дня: «Уха класична»

В нашій традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо страву “Уха класична”. Уха – насичений рибний суп з прозорим бульйоном. Готується вона зазвичай на відкритому вогні, але також може бути приготована на кухонній плиті.

Це популярний в Україні вид юшки, основним інгредієнтом якого є риба. Юшка з риби є дуже цінною стравою для тих, хто любить ароматну й поживну їжу.