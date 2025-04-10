Рецепт дня: «Уха класична»

В нашій традиційній рубриці “Рецепт дня” пропонуємо страву “Уха класична”. Уха – насичений рибний суп з прозорим бульйоном. Готується вона зазвичай на відкритому вогні, але також може бути приготована на кухонній плиті.
Це популярний в Україні вид юшки, основним інгредієнтом якого є риба. Юшка з риби є дуже цінною стравою для тих, хто любить ароматну й поживну їжу.
«Уха класична» – рецепт приготування
Інгредієнти:
- вода – 2,5-3 л.
- короп (може бути будь-яка риба) – 1 кг
- картопля – 700 г
- морква – 200 г
- цибуля – 1 шт. (велика)
- корінь петрушки – 70 г
- лавровий лист – 2-3 шт.
- сіль, перець (мелений і горошком)
- горілка – 1 ст. л.
- зелень до смаку
Спосіб приготування
1. Рибу почистити, добре промити. Відрізати голову і хвіст і кинути в киплячу воду (з голови обов’язково вийняти зябра, інакше юшка буде гірчити), варити 30 хв. на малому вогні, після чого витягнути з каструлі.
2. Корінь петрушки і цибулю почистити, зробити глибокі надрізи навхрест.
3. Картоплю почистити, нарізати кубиками.
4. Моркву почистити, нарізати соломкою.
5. Цибулю і корінь петрушки покласти в киплячий бульйон.
6. Додати нарізану картоплю.
7. Слідом за картоплею додати моркву, довести до кипіння, посолити і кинути перець горошком. Варити 10-15 хв.
8. Тим часом рибу нарізати на порційні шматки.Додати в каструлю. Відразу кинути лавровий листок. Швидко довести до кипіння і варити 10 хв. на малому вогні.
9. Потім додати 1 ст. л. горілки.
10. Відставити з вогню, накрити кришкою і дати настоятися 30 хв. Після чого вийняти цибулю і корінь петрушки. Уха з карпа готова.
11. При подачі юшку поперчити (бажано свіжомеленим перцем), посипати зеленню за смаком.
Можливо, вам також буде цікаво: Рецепт дня: «Яблучний крамбл» – смачний англійський десерт
Головні новини України – ТУТ.