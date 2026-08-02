Рецепт дня: «Салат з чорносливом і куркою»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вам «Салат з чорносливом і куркою» – вишукане поєднання смаків для вашого столу.

«Салат з чорносливом і куркою» – рецепт приготування

Інгредієнти

На 2 порції

300 г курячого філе

100 г чорносливу без кісточок

3 яйця

80 г сиру

1 огірок

сіль та перець до смаку

5 ст. л. домашнього майонезу

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Спосіб приготування

Крок 1

Відваріть куряче філе у підсоленій воді або запечіть у фользі до готовності. Охолодіть та наріжте 300 г філе невеликими кубиками.

Крок 2

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Якщо чорнослив занадто твердий, залийте його окропом на 10 хв, потім просушіть паперовим рушником і наріжте кубиками. Огірок помийте, просушіть і також наріжте кубиками.

Крок 3

Відваріть 3 яйця до готовності, зазвичай на це потрібно 9 хв від моменту закипання води. Яйця охолодіть до кімнатної температури, почистьте та наріжте кубиками. Наріжте також 100 г твердого сиру.

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Обов’язково зберігайте цей рецепт у свою кулінарну скарбничку. Бажаємо вам неймовірного кулінарного натхнення!

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