Рецепт дня: «Кіш з грибами»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вам «Кіш з грибами» – це справжня класика французької кухні, яка завоювала серця гурманів по всьому світу.

«Кіш з грибами» – рецепт приготування

Інгредієнти

На 6 порцій

Для тіста

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

330 г борошна

180 г холодного масла

2 яйця

½ ч. л. солі

Для начинки

500-600 г печериць

2 ст. л. олії

120 г твердої моцарели (або сулугуні)

1 цибулина

сіль та перець до смаку

Для заливки

50 мл молока

2 яйця

½ пучка петрушки

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Спосіб приготування

Крок 1

У велику миску додайте 330 г борошна, ½ ч. л. солі, 2 яйця та натріть 180 г холодного масла. Швидкими рухами замісіть тісто, у вас повинна вийти пластична однорідна маса, що не липне до рук.

Крок 2

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Сформуйте з тіста кулю, загорніть її у харчову плівку та поставте в холодильник на 15 хв.

Крок 3

Для начинки: 500-600 г печериць помийте, просушіть та наріжте слайсами. Цибулю почистьте та наріжте дрібними кубиками. Обсмажте цибулю з 2 ст. л. олії приблизно 3-4 хв, додайте на пательню гриби та смажте ще 5-7 хв. Наприкінці додайте сіль та перець до смаку.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Крок 4

Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його між двома шарами пергаменту в тонкий рівномірний пласт, товщиною приблизно 5 мм.

Крок 5

Форму для випікання змастіть олією та обережно викладіть в неї пласт тіста, надлишок зріжте ножем або ножицями. Виделкою зробіть кілька проколів на дні майбутнього пирога.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Крок 6

Застеліть основу пирога листом пергаментного паперу, викладіть всередину квасолю або іншу крупу чи бобові — для пресу. У такому вигляді ставте форму з тістом випікатися у розігріту до 180 градусів духовці на 15 хв.

Крок 7

Для заливки: змішайте вінчиком 2 яйця, 50 мл молока, ½ пучка дрібно нашаткованої петрушки та 1-2 дрібки солі. У цю суміш додайте обсмажені гриби з цибулею та половину усього сиру (60 г). Перемішайте.

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Крок 8

Дістаньте готову основу з духовки, пергамент з квасолею приберіть, натомість викладіть всередину пирога начинку, зверху присипте залишками сиру (60 г). Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хв.

Обов’язково зберігайте цей рецепт у свою кулінарну скарбничку. Бажаємо вам неймовірного кулінарного натхнення!

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

РЕКЛАМНИЙ КОНТЕНТ

Можливо вам також буде цікаво: Рецепт дня: «Мамалига»

Більше рецептів – ТУТ

Головні новини України – ТУТ