Рецепт дня: «Кіш з грибами»

В традиційній рубриці «Рецепт дня» пропонуємо вам «Кіш з грибами» – це справжня класика французької кухні, яка завоювала серця гурманів по всьому світу.
«Кіш з грибами» – рецепт приготування
Інгредієнти
На 6 порцій
Для тіста
- 330 г борошна
- 180 г холодного масла
- 2 яйця
- ½ ч. л. солі
Для начинки
- 500-600 г печериць
- 2 ст. л. олії
- 120 г твердої моцарели (або сулугуні)
- 1 цибулина
- сіль та перець до смаку
Для заливки
- 50 мл молока
- 2 яйця
- ½ пучка петрушки
Спосіб приготування
Крок 1
У велику миску додайте 330 г борошна, ½ ч. л. солі, 2 яйця та натріть 180 г холодного масла. Швидкими рухами замісіть тісто, у вас повинна вийти пластична однорідна маса, що не липне до рук.
Крок 2
Сформуйте з тіста кулю, загорніть її у харчову плівку та поставте в холодильник на 15 хв.
Крок 3
Для начинки: 500-600 г печериць помийте, просушіть та наріжте слайсами. Цибулю почистьте та наріжте дрібними кубиками. Обсмажте цибулю з 2 ст. л. олії приблизно 3-4 хв, додайте на пательню гриби та смажте ще 5-7 хв. Наприкінці додайте сіль та перець до смаку.
Крок 4
Дістаньте тісто з холодильника та розкачайте його між двома шарами пергаменту в тонкий рівномірний пласт, товщиною приблизно 5 мм.
Крок 5
Форму для випікання змастіть олією та обережно викладіть в неї пласт тіста, надлишок зріжте ножем або ножицями. Виделкою зробіть кілька проколів на дні майбутнього пирога.
Крок 6
Застеліть основу пирога листом пергаментного паперу, викладіть всередину квасолю або іншу крупу чи бобові — для пресу. У такому вигляді ставте форму з тістом випікатися у розігріту до 180 градусів духовці на 15 хв.
Крок 7
Для заливки: змішайте вінчиком 2 яйця, 50 мл молока, ½ пучка дрібно нашаткованої петрушки та 1-2 дрібки солі. У цю суміш додайте обсмажені гриби з цибулею та половину усього сиру (60 г). Перемішайте.
Крок 8
Дістаньте готову основу з духовки, пергамент з квасолею приберіть, натомість викладіть всередину пирога начинку, зверху присипте залишками сиру (60 г). Запікайте в розігрітій до 180 градусів духовці 35-40 хв.
Обов’язково зберігайте цей рецепт у свою кулінарну скарбничку. Бажаємо вам неймовірного кулінарного натхнення!
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