На плани російського наступу на Сумщину та Харківщину відреагували в ЗСУ

В Збройних силах України прокоментували плани російського наступу на Сумщину та Харківщину.

В ЗСУ прокоментували лани російського наступу на Сумщину та Харківщину

Наразі про принципові зміни на фронті не йдеться.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій на своїй сторінці у Facebook, коментуючи питання наступу росіян на Сумщині та Харківщині, передають “Новини України – НСН”.

“Противник за минулі кілька тижнів справді встиг посилити тиск на Харківському і Курському напрямках, зокрема в прикордонні Сумщини. Фактично, це частина тих наступальних дій, які рашисти почали ще у травні 2024 року. При цьому ситуація залишається стабільною. Збройні сили України продовжують вести оборонну операцію, а на деяких ділянках (наприклад, на межі з Бєлгородською областю РФ, і не тільки на межі) – вдаються до заходів активної оборони та мають успіх”, – написав він.

Речник додав, що загарбницькі плани окупантів не є чимось новим. РФ щодня проводить штурмові дії на землі та завдає варварських ударів з повітря.

“Але росіяни вже не раз лякали нас наступами і намірами взяти щось “за три дні”. А насправді вони вже скоро пів року не здатні взяти Покровськ, Мирноград, повністю захопити Торецьк і Часів Яр. Що вже казати про Суми і Харків, де в нас виставлена ешелонована оборона, підготовлені фортифікації, вживаються інші заходи для протидії окупантам. Тому активізація противника на півночі Сумщини та Харківщини – констатація факту, але не привід для розгону хайпожерських заголовків”, – додав Лиховій.

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