У Росії знищено літак Су-30СМ: подробиці від ГУР

У Росії знищено літак Су-30СМ. Його орієнтовна вартість 50 мільйонів доларів.

Про це розповіли у ГУР, передають Новини України – НСН.

Ворожий винищувач Су-30СМ із бортовим номером «35» спалахнув і згорів на території аеродрому «Ростов-на-Дону центральний». Як повідомили у ГУР, орієнтовна вартість знищенного винищувача 50 мільйонів доларів.

У Росії знищено літак Су-30СМ: відео

«Масштаб сил, готових зробити опір кремлю та задіяти акти демілітаризації держави-агресора, зростає!», – наголошують у ГУР МО України.

Там нагадують, що за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

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