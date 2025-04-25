Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається між двома ядерними державами?

Індія і Пакистан знову опинилися на порозі війни. Цей конфлікт небезпечний тим, що обидві державі – ядерні. І потенційно полум’я може охопити не тільки їх.

Останні декілька днів з регіону надходять тривожні новини. Ситуація загострюється.

«Новини України – НСН» зібрали актуальну станом на сьогодні інформацію.

З чого все почалося

Ситуація загострилася після теракту, який стався 22 квітня, коли група бойовиків відкрила вогонь по туристам у спірній зоні Джамму та Кашмір. Внаслідок трагедії загинули 26 людей, з яких 25 були індусами та одна — громадянка Непалу.

Індія поклала відповідальність за напад на Пакистан, а в Ісламабаді назвали звинувачення Нью-Делі несправедливими та політично вмотивованими.

Тим часом, відповідальність за атаку взяла він організація “Фронт опору”, визнана в Індії, як терористична.

Реакція Індії на теракт

Нью-Делі оголосило серію дипломатичних заходів проти Пакистану. Зокрема, індійський уряд вирішив скоротити чисельність співробітників посольств обох країн із 55 до 30 осіб, призупинити дію договору про води річки Інд, а також закрити прикордонний перехід “Вагах-Аттарі”.

Крім того, влада вимагала від пакистанців, які в’їхали через цей пункт пропуску, залишити Індію до 1 травня. Було також введено заборону на в’їзд громадян Пакистану за системою звільнення від віз Асоціації регіонального співробітництва Південної Азії, а особам, що перебували на території країни, дали 48 годин на виїзд.

Реакція Пакистану

Після рішення Індії про вихід з історичного договору про води Інду Пакистан у відповідь пригрозив потенційною війною. У заяві зазначено, що будь-яка спроба зупинити або відвести потік води, на яку має права Пакистан згідно цього договору, розглядатиметься як акт війни, з відповідною реакцією максимальної сили.

Пакистан також скасував торгівлю між державами, заборонивши авіаперевезення індійськими авіакомпаніями через свій простір. Ісламабад також залишив собі право призупинити дію Шімлійського договору 1972 року, яким було врегульовано наслідки війни 1971 року, залишивши частину території Пакистану за Індією та визнавши Бангладеш як окрему державу.

Що це за договір про воду

Договір про воду діяв навіть протягом індо-пакистанських воєн 1965 та 1971 років, конфлікту на льодовику Сіачен з 1984 по 2003 рік, а також під час Каргільского конфлікту 1999 року.

Згідно з ним, ріки, що починаються в Кашмірі, були розподілені порівну між Індією та Пакистаном. Джелам, Чинаб і, найголовніше, Інд дісталися Пакистану, і Індія не має права перекривати їхні русла. Натомість Індії залишилися Раві, Сатледж та Біас.

Для Пакистану річка Інд є головним джерелом води у країні, забезпечуючи зрошення 12 мільйонів гектарів землі через іригаційну мережу довжиною 65 тисяч кілометрів. Тим часом Індія скаржиться на недостатність води з наявних рік, які забезпечують лише 20% об’єму, порівняно з 80% у Пакистану.

Індія таки перекрила воду

24 квітня Індія офіційно перекрила шлюзи на своїх дамбах, зупинивши потік води річки Інд у бік Пакистану, попри погрози Ісламабаду, що він розглядатиме це як акт війни.

Зазначимо, що Індія вперше з 1960 року — після підписання Договору про води Інду — закрила всі чотири шлюзи річки, яка постачає воду до Пакистану.

Пакистан закрив повітряний простір

Пакистан закрив свій повітряний простір для індійських авіакомпаній і розкритикував припинення Нью-Делі дії договору про спільне використання водних ресурсів.

Перші постріли

Пакистанські війська обстріляли індійські прикордонні пости уздовж лінії контролю в Джамму та Кашмірі в четвер, 24 квітня.

Армія Індії підтвердила, що були обмежені обстріли зі стрілецької зброї, які, як вона заявила, ініціював Пакистан.

Три індійські армійські чиновники повідомили Reuters, що пакистанські солдати використовували стрілецьку зброю для стрільби по індійських позиціях. Індія відкрила вогонь у відповіді.

Найнижчий рівень стосунків за багато років

Всі ці події опустили відносини між сусідами, які провели три війни та володіють ядерною зброєю, на найнижчий рівень за останні роки.

Які сили у сторін

Індійська армія є однією з найбільших у світі, налічує понад 1,4 мільйона військових, має сучасні системи протиповітряної оборони, потужний військово-морський флот та авіацію. Озброєння включає 4 614 танків, 2 216 літаків і 295 військових кораблів. Ядерний арсенал складає приблизно 164 боєголовки.

Збройні сили Пакистану складаються з 660 тисяч військових та понад 291 тисяч осіб у парамілітарних підрозділах. Хоча Пакистан поступається за чисельністю, його збройні сили добре підготовлені та мають міцні оборонні зв’язки з Китаєм. Арсенал Пакистану включає близько 3 742 танків, 1 372 літаки та 100 військових кораблів. Ядерний потенціал становить приблизно 165 боєголовок.

Коли воювали Індія і Пакистан

З 1947 року між Індією і Пакистаном відбулися щонайменше три великі війни: Перша Кашмірська війна (1947-1949), Друга Кашмірська війна (1965) і війна за незалежність Бангладеш (1971).

Крім цих воєн, між країнами траплялися кілька локальних конфліктів: тривалий інцидент на Сіаченському льодовику (1984-2003), Каргільська війна (1999), а також інцидент у лютому 2019 року. Після теракту в Кашмірі Індія атакувала табори військових у Пакистані, що призвело навіть до повітряних боїв, де обидві сторони втратили по одному літаку — індійський МіГ-21 збив пакистанський F-16, але й сам був збитий.

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